Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Body of a man found in Fatehabad branch canal

Fatehabad News: फतेहाबाद ब्रांच नहर में मिला व्यक्ति का शव

Sun, 15 Nov 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 15 Nov 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Body of a man found in Fatehabad branch canal
भट्टू कलां। गांव बनमंदोरी व पीलीमंदोरी के बीच फतेहाबाद ब्रांच नहर में रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को नहर से निकालकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान के लिए पुलिस ने 72 घंटे के लिए फतेहाबाद शव गृह में रखवाया है।
विज्ञापन

रविवार को भट्टूकलां पुलिस को सूचना मिली कि फतेहाबाद ब्रांच नहर में व्यक्ति का शव बह रहा है। पुलिस ने मौके पर पंहुच कर शव को नहर से बहार निकलवाया। जांच अधिकारी एचसी संदीप ने बताया कि नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष प्रतीत हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed