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फतेहाबाद में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पंजाब सीमा पर आईजी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
फतेहाबाद। पंजाब सीमा से सटे रतिया क्षेत्र में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस अब सप्लायर से लेकर मुख्य तस्कर तक कार्रवाई करेगी। हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कुलदीप यादव ने बुधवार को पुलिस लाइन फतेहाबाद और थाना सदर रतिया का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को नशा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे का कारोबार करने और युवाओं को इसकी ओर धकेलने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान एसपी निकिता खट्टर, एएसपी दिव्यांशी सिंगला, डीएसपी रतिया कुलवंत सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
आईजी ने थाना सदर रतिया में कानून-व्यवस्था, अपराध की स्थिति, लंबित मामलों और पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने पंजाब सीमा से लगे क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने को कहा। तस्करों की संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों की भी नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए।
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शिकायतकर्ता से सम्मान से पेश आए पुलिस
आईजी ने कहा कि थाना आमजन के लिए न्याय और राहत का पहला केंद्र है। शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनी जाए और शिकायत का समयबद्ध व निष्पक्ष समाधान किया जाए। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों की शिकायतों को विशेष संवेदनशीलता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से थाने के चक्कर न लगाने पड़ें। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, अनुशासन, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही गश्त, नाकाबंदी, संदिग्ध वाहनों की जांच और अपराधियों की निगरानी बढ़ाने को कहा। पुलिस लाइन में उन्होंने विभिन्न शाखाओं, रिकॉर्ड और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।
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