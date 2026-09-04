{"_id":"6a9a6ecbfcb54289e20ed814","slug":"video-janmashtami-festival-celebrated-at-the-prajapita-brahma-kumaris-center-in-tohana-fatehabad-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद के टोहाना में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सेंटर पर मनाया जन्माष्टमी पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के सपड़ा मोहल्ला स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सेंटर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूम धाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नहरी एवं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता श्याम ढींगड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पंहुचने पर बहन वंदना, बहन कौशल्या ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। श्याम ढींगड़ा ने कहा कि हमें जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने मित्र सुदामा के लिए दिल से दोस्ती को निभाया और समाज को एक अच्छा संदेश दिया। बहन वंदना ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सेंटर पर निःशुल्क राजयोग सिखाया जाता है जिससे व्यक्ति अपने पांच विकारों पर अंकुश लगा सकता है।

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