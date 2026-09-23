{"_id":"6ab377664ac90307fa07b991","slug":"video-altercation-during-hotel-party-in-fatehabad-primary-school-teacher-dies-under-suspicious-circumstances-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में होटल में पार्टी के दौरान झगड़ा, प्राइमरी शिक्षक की संदिग्ध मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिरसा रोड स्थित एक निजी होटल में पार्टी के दौरान गांव काताखेड़ी के प्राइमरी स्कूल में तैनात जेबीटी शिक्षक प्रहलाद सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पार्टी में दोस्तों के साथ हुए झगड़े और मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण शिक्षक की जान गई है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने पांच नामजद दोस्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें