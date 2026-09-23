होटल में पार्टी के दौरान झगड़ा: प्राइमरी शिक्षक की संदिग्ध मौत, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप; 5 पर केस दर्ज

सिरसा रोड स्थित एक निजी होटल में पार्टी के दौरान गांव काताखेड़ी के प्राइमरी स्कूल में तैनात जेबीटी शिक्षक प्रहलाद सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पार्टी में दोस्तों के साथ हुए झगड़े और मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण शिक्षक की जान गई है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने पांच नामजद दोस्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार के अनुसार, मूल रूप से शिक्षक प्रहलाद सिंह शहर के हिसार रोड स्थित न्यू विकास टाउन में परिवार सहित रहते थे। वे अपने साथियों के साथ सिरसा रोड स्थित होटल में पार्टी करने पहुंचे थे। जहां खाने-पीने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। साथी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतक की पत्नी सुनीता ने पुलिस को दी तहरीर में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि होटल में खाने-पीने के दौरान किसी बात को लेकर प्रहलाद का दोस्तों के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि झगड़े के दौरान प्रहलाद के साथ मारपीट की गई, जिससे लगी अंदरूनी व बाहरी चोटों के चलते उनकी जान चली गई।पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। नामजद आरोपियों में सत्यप्रिय (निवासी बीघड़ रोड), अमित (निवासी गांव झलनियां), अनिल (निवासी भिवानी), कुशल (निवासी गांव चबरवाल, हिसार) और निखिल (निवासी अबोहर, पंजाब) शामिल हैं।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो सकेगी। मामले की गहनता से तफ्तीश जारी है।