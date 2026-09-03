{"_id":"6a997c7ac1cf3f70e30d8891","slug":"video-fatehabad-school-principal-accused-of-irregularities-in-acrs-and-harassing-teachers-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: स्कूल प्राचार्य पर एसीआर में गड़बड़ी और शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। शहर के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर स्टाफ सदस्यों के कथित शोषण और अध्यापकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने के विरोध ज्ञापन सौंपकर कार्यावाही की मांग की है। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने वीरवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। संघ की ओर से दोपहर बाद 3 से 5 बजे यह प्रदर्शन जारी रहा। संघ के राज्य कोषाध्यक्ष राजेश पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि विद्यालय के कई अध्यापकों को पिछले करीब दो वर्षों से उनकी सर्विस बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को बार-बार स्पष्टीकरण जारी कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। संघ पदाधिकारी संजय कांटीवाल ने आरोप लगाया कि अध्यापकों की सर्विस बुक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को भी जानबूझकर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। संघ ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अध्यापकों को जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया है। राजेश पेटवाड़ ने कहा कि संघ ने शिक्षकों की समस्याओं और कथित भेदभाव के संबंध में अधिकारियों को पहले भी शिकायतें दी हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण संगठन को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा प्रभावित अध्यापकों को राहत देने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सांकेतिक धरने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने के लिए मजबूर होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने के दौरान अध्यापक संजय कांटीवाल, संजय कुमार, अनिल कुमार, उपप्राचार्य सज्जन कटाला, राजेश कुमार सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे।

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