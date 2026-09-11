Fatehabad News: पंजाब नंबर की कार से ₹14 लाख बरामद

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गाड़ी सवार युवक बरामद राशि के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग को दी है। अब संबंधित विभाग राशि के स्रोत और उससे जुड़ी जानकारी की जांच करेगा।काबू किए गए युवक खाटूश्याम से जालंधर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दो गाड़ियों में 13 युवक सवार थे और गांव दरियापुर के पास एक होटल में रुके थे। होटल में युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुछ युवक गाड़ी की चाबी लेकर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच के दौरान गाड़ी से नकदी बरामद की।काबू किए गए युवकों में चार जालंधर और एक कपूरथला का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि गाड़ी से 14 लाख रुपये बरामद हुए हैं और राशि के संबंध में आयकर विभाग को सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच संबंधित विभाग करेगा।