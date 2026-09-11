फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Demand for forming a committee in every village for PPP data verification.

Fatehabad News: हर गांव में कमेटी गठित करने की मांग

Fri, 11 Sep 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 11 Sep 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Demand for forming a committee in every village for PPP data verification.
फतेहाबाद में ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम सचिव
फतेहाबाद। परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) के डाटा सत्यापन को लेकर ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रत्येक गांव में संबंधित विभागों के कम से कम पांच अधिकारियों व कर्मचारियों की कमेटी गठित करने की मांग की है।
विज्ञापन

जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) श्याम लाल को ज्ञापन सौंपकर एसोसिएशन ने कहा कि ग्राम सभा में पीपीपी डाटा के सत्यापन के साथ सभी परिवारों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाना जरूरी है।
विज्ञापन

एसोसिएशन के अनुसार, परिवार की आय के सत्यापन के लिए केवल सदस्यों से पूछताछ करना पर्याप्त नहीं है। परिवार के सदस्यों का विवरण, व्यवसाय, संपत्ति एवं परिसंपत्तियां, संपत्ति का प्रकार, उपलब्ध संसाधन और आय समेत विभिन्न बिंदुओं की मौके पर जाकर जांच की जानी चाहिए। वास्तविक स्थिति की जानकारी घर-घर सर्वेक्षण के बाद ही सामने आ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसोसिएशन ने कहा कि ग्राम सचिव पहले से ग्राम सभा और अन्य विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में घर-घर सर्वेक्षण के लिए उनके पास पर्याप्त समय और संसाधन नहीं हैं।
पत्र में राजस्व विभाग तथा नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कमेटी में शामिल करने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि कमेटी गांव के सभी परिवारों का सर्वेक्षण व भौतिक सत्यापन कर सत्यापित डाटा तैयार करे और इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

इस दौरान ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव नरेंद्र कुंडू, जिला अध्यक्ष अमन भिरडाना, फतेहाबाद ब्लॉक अध्यक्ष सूरज सैनी, नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष पवन शर्मा, रतिया ब्लॉक अध्यक्ष पवन वर्मा, नरेंद्र चानना आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed