Fatehabad News: तेरा राम है रुखाला...पहले पीटा फिर कहा, हाथ जोड़कर बोल-शिकारी गैंग जिंदाबाद

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वीडियो में घायल युवक रहम की गुहार लगाता दिख रहा है जबकि आरोपी उससे हाथ जुड़वाकर शिकारी गैंग जिंदाबाद बुलवा रहे हैं। शरीर में कई जगह फ्रैक्चर होने के कारण रंजीत को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।शिकारी गैंग से जुड़ा है विवाद, पहले भी दर्ज हुआ थी प्राथमिकीघायल के पिता इंद्रपाल (ऑटो चालक) ने पुलिस को बताया कि रंजीत पिछले कुछ समय से सिरसा में रह रहा था और दो-तीन दिन पहले ही घर लौटा था। रात को किसी परिचित से मिलकर लौटते समय रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे घेर लिया। पिता के अनुसार, रंजीत का चार-पांच महीने पहले ''''शिकारी गैंग'''' से जुड़े सुमित नामक युवक के साथ विवाद हुआ था। तब रंजीत व उसके साथियों ने सुमित के पक्ष से मारपीट की थी, जिस पर रंजीत के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। इसी पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया।पुलिस के आने से पहले भागे आरोपी, जांच शुरू :घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए। शहर थाना प्रभारी विजेंद्र हुड्डा ने बताया कि दो पक्षों की पुरानी रंजिश का यह मामला है। पुलिस टीम घायल के बयान दर्ज करने के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। पीड़ित के बयान और मामले की गहन जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।पांच आरोपियों को किया काबू :इस मामले में शुक्रवार शाम को सीआईए ने पांच आरोपियों को काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया पर फतेहाबाद पुलिस की पैनी नजर है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।