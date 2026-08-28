केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका माथा, सरबत के भले की अरदास

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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब दौरे के दौरान अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरुद्वारा साहिब में अरदास की। शिवराज सिंह चौहान ने श्री हरमंदिर साहिब में सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने गुरु घर में कुछ समय बिताया और श्रद्धा के साथ मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री के अमृतसर पहुंचने पर स्थानीय स्तर पर उनका स्वागत किया गया। श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन के दौरान उन्होंने धार्मिक परंपराओं के अनुसार सेवा और अरदास में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान का यह पंजाब दौरा राजनीतिक और धार्मिक दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद उन्होंने सभी के सुख-शांति और भले की कामना की।



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