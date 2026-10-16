{"_id":"6ad1de46cbf25cf562052479","slug":"news-of-iitian-baba-s-death-turns-out-to-be-a-rumour-hisar-police-reveals-the-truth-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"आईआईटियन बाबा की मौत की खबर निकली अफवाह, हिसार पुलिस ने बताई सच्चाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटियन बाबा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनके चर्चा में आने कारण हरियाणा के हिसार शहर के एक होटल में उनका शव मिलने की खबर का वायरल होना है। होटल के एक कमरे में उनकी मौत होने की खबर तेजी से फैल गई, लेकिन ऐसा हुआ क्यों हुआ आइए आपको बताते हैं। दरअसल 10 अक्तूबर शनिवार को हिसार के पीएलए निवासी राहुल जैन ने आत्महत्या कर ली थी। आईआईटी से उत्तीर्ण रहे राहुल जैन के कमरे से एक गैस सिलिंडर, मुंह पर बंधी पॉलीथिन और एक सुसाइड नोट मिला। नोट में लिखा हुआ था कि ‘गैस तकलीफ नहीं देती, आसानी से मर जाऊंगा। मौत से पहले राहुल ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया और स्वजन को अपना ध्यान रखने की बात कही। पुलिस के अनुसार राहुल ने चेहरा गले तक पॉलिथीन बैग से ढका और सिलिंडर की पाइप गर्दन के निचले हिस्से से पॉलिथीन में डालकर ऊपर टाई बांध ली। ताकि पाइप निकले नहीं। इसके बाद सिलिंडर की नोब ऑन कर ली। धीरे-धीरे उसके शरीर में ऑक्सीजन कम होती रही और हीलियम गैस का स्तर बढ़ता गया और मौत हो गई। स्वजनों के अनुसार राहुल दिन में ध्यान लगाता था और उसकी मां भी ध्यान करती है। राहुल को लंबे समय तक ध्यान करने पर परिवार के लोग टोकते भी थे। राहुल जैन के आत्महत्या करने के तरीके और आत्महत्या से पहले तरीके खोजने की घटना चर्चा में आ गई। इसी बीच इस घटना को झज्जर निवासी 'आईआईटियन बाबा' अभय सिंह ग्रेवाल से जोड़ दिया।

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