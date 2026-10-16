{"_id":"6ad1da62a69d3c3e4b05b9f4","slug":"video-haryana-receives-investment-proposals-worth-four-thousand-crore-rupees-from-sweden-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा को स्वीडन से मिले चार हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे के दौरान हरियाणा में निवेश को लेकर 4,000 करोड़ रुपये के आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत की दिशा में 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं, जबकि रिटेल और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। दौरे के दौरान गुरुग्राम और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बीच शहरों के विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। इसके तहत दोनों शहरों के बीच शहरी विकास, तकनीक और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं मजबूत होंगी। हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भी समझौता किया गया। इसके अलावा, स्वीडिश कंपनियां हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगी। इससे प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के दौरे का उद्देश्य हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हालांकि, आशय पत्र निवेश की मंशा और प्रस्तावित सहयोग को दर्शाते हैं। वास्तविक निवेश और रोजगार के अवसरों की स्थिति संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद स्पष्ट होगी।

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