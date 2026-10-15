फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Three crore late fees outstanding against colleges in Haryana

हरियाणा: कॉलेजों पर तीन करोड़ की लेट फीस बकाया, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

Thu, 15 Oct 2026 08:52 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 15 Oct 2026 08:52 PM IST
सार

उच्चतर शिक्षा निदेशक की ओर से जारी रिमाइंडर में कहा कि तय अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।

विज्ञापन
Three crore late fees outstanding against colleges in Haryana
उच्चतर शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों पर दाखिले की लेट फीस के 3 करोड़ 1 लाख 72 हजार 947 रुपये बकाया हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की यह राशि जमा कराने के लिए संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को एक सप्ताह का समय दिया है। 

विज्ञापन


उच्चतर शिक्षा निदेशक की ओर से जारी रिमाइंडर में कहा कि तय अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। विभाग के अनुसार, सत्र 2023-24 की 41 लाख 63 हजार 609 रुपये, 2024-25 की 1 करोड़ 11 लाख 64 हजार 442 रुपये और 2025-26 की 1 करोड़ 48 लाख 44 हजार 896 रुपये की लेट फीस लंबित है। तीनों सत्रों की राशि जोड़ने पर कुल बकाया 3.02 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है।
विज्ञापन

 
डिमांड ड्राफ्ट से जमा करनी होगी राशि
विभाग इससे पहले भी कॉलेजों को बकाया भुगतान के लिए निर्देश दे चुका है, लेकिन राशि जमा नहीं हुई। अब प्राचार्यों को महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना होगा। जमा राशि का प्रमाण भी तुरंत विभाग को भेजना अनिवार्य है। कॉलेजवार बकाया सूची जारी कर संबंधित शाखा को भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed