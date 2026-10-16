{"_id":"6ad1e14ac202a56e9505c1dd","slug":"mansa-jhota-murder-case-case-filed-for-inciting-religious-sentiments-and-vandalism-during-punjab-bandh-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मानसा झोटा हत्याकांड: पंजाब बंद के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने और तोड़फोड़ पर केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानसा झोटा हत्याकांड: पंजाब बंद के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने और तोड़फोड़ पर केस दर्ज
मानसा के झोटा हत्याकांड के बाद वीरवार को पंजाब बंद किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा एक कम्युनिटी के खिलाफ एतराज योग्य शब्द बोले गए। अब इस मामले में मानसा पुलिस ने नया केस दर्ज किया है। लड़ाई झगड़ा करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में भी केस दर्ज किए गए हैं। मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी ने एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि हत्याकांड के बाद पंजाब बंद के दौरान एक निहंग सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिन्दू समाज के खिलाफ अपशब्द बोलकर धार्मिक भावनाएं भड़काई। पुलिस को उसकी वीडियो मिली तो निहंग सिंह एवं उसके साथियों के खिलाफ धार्मिक भावनाए भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।