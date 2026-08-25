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Sanjay Raparia from Jui Khurd in Bhiwani celebrated the sixth birthday of his buffalo, Dharma; he planted Triveni and cut a cake
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भिवानी में जूई खुर्द के संजय रापड़िया ने धर्मा भैंस का मनाया छठा जन्मदिन, त्रिवेणी लगाई केक काटा
जूई खुर्द के संजय रापड़िया उर्फ चौटाला ने अपनी भैंस धर्मा का छठा जन्म दिवस अनूठे अंदाज में मनाया। वहीं इस मौके पर रापड़िया परिवार ने त्रिवेणी लगाई व केक काटा व उपस्थित ग्रामीणों को प्रतिभोज भी करवाया। इस अवसर पर सतीश यादव कोटिया व जयसिंह सुई के बीच रसगुल्ला खाने की प्रतियोगिता करवाई गई।
दोनों के सामने ढाई-ढाई किलो रसगुल्ले रखे गए। जयसिंह कोटिया दो किलो 100 ग्राम रसगुल्ले खा कर मुकाबले में विजयी हुए। इस मौके पर भैंस के जन्म दिवस ग्रामीणों के बीच उत्सुक्ता का विषय भी बना वहीं पुरानी पंरपरा के अनुसार मीठा खाने की प्रतियोगिता के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी।
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