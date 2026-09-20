Bhiwani News: फैक्टरी से तांबे के तार चुराने का आरोपी गिरफ्तार

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शांति नगर निवासी आशीष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सेक्टर-26 में उनकी फैक्टरी है। 8 सितंबर की रात आरोपी फैक्टरी के पिछले गेट से अंदर घुसा और सामान व तांबे के तार चोरी कर ले गया। शिकायत पर थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना औद्योगिक क्षेत्र के जांच अधिकारी संदीप ने 18 सितंबर को इंडस्ट्रियल एरिया से सुमित को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में पहले भी चोरी के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात के संबंध में पूछताछ की जाएगी। चोरी किए गए तांबे के तार और अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। संवाद