भिवानी के बहल में केमिकल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग: कई दुकानें और रेहड़ियां जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

बहल के राजगढ़ रोड पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां खड़े एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में ज्वलनशील रसायन भरा हुआ था, जिसके रिसाव के चलते आग तेजी से फैली और आसपास की दुकानों व रेहड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुजरात से सोनीपत जा रहा यह ट्रक शनिवार रात को एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में राजगढ़ रोड पर पलट गया था। इस हादसे में चालक के पैर में चोट आई थी, जिसे रात में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था।ट्रक पलटने के कारण रातभर उसमें से ज्वलनशील रसायन का धीरे-धीरे रिसाव होता रहा और वह पास से गुजर रहे गंदे पानी के नाले में बहने लगा। रविवार सुबह सुरपुरा रोड की तरफ नाले में मौजूद केमिकल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। नाले की धार के सहारे लपटें तेजी से पलट कर खड़े ट्रक तक पहुंच गईं और कुछ ही पलों में ट्रक आग का गोला बन गया।केमिकल की वजह से आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि पास में लगी रेहड़ियों और दुकानों में भी आग फैल गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुट गईं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बनाया और लोगों को घटनास्थल से दूर हटाया। फिलहाल स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया जारी है।