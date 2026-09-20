Bhiwani News: 30 तक गोशालाओं के खातों में पहुंचेगी चारा अनुदान की पहली किस्त

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शनिवार को महम रोड स्थित गोशाला ट्रस्ट में जिले की सभी 45 गोशाला समितियों की बैठक में रामचंद्र कंबोज ने यह जानकारी दी। गोशाला ट्रस्ट के प्रधान पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, सभी ट्रस्टियों और पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र सहरावत ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। चेयरमैन ने गोशाला परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है।कंबोज ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय देने के लिए धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से पुनर्वास अभियान चलाया जाएगा। सड़कों पर बेसहारा पशु छोड़ने वाले मालिकों पर जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रदेश में सात बड़े गो-चारागाह विकसित किए जाएंगे जहां गोशालाओं से बचा अतिरिक्त गोवंश रखा जाएगा। गोसेवा आयोग चारा अनुदान के साथ गोशालाओं में शेड और अन्य जरूरी ढांचा तैयार करने की व्यवस्था भी करेगा।गंभीर और घायल पशुओं की त्वरित मदद के लिए बड़ी गोशालाओं के साथ मिलकर लिफ्ट वाली एंबुलेंस तैयार करने की योजना है। इसे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 की 24 घंटे चलने वाली सेवा से जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी जिला गोवंश के पुनर्वास और संरक्षण में हर संभव सहयोग करेगा। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र सहरावत ने बताया कि जिले की सभी गोशालाओं में लंपी बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में है