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जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए छठी कक्षा में दाखिला के लिए होने वाले टेस्ट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ निर्मल दहिया की अध्यक्षता में केंद्र अधीक्षकों की बैठक हुई। जिसमें परीक्षा को नकल-रहित और शांतिपूर्ण करवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ निर्मल दहिया ने बताया कि 28 नवंबर 2026 को ये टेस्ट होगा। ये टेस्ट पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला द्वारा निर्देशित है। भिवानी जिले में 8 सेंटरों पर और चरखी दादरी में 3 सेंटरों पर ये परीक्षा होगी। टेस्ट को लेकर जिला स्तर पर भी फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है और खंड स्तर पर भी फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किया जाएगा। वहीं उन्होंने सेंटरों की पूरी लिस्ट भी बताई। भिवानी जिले में कुल 8 सेंटर हैं। भिवानी,बवानी खेड़ा, बहल, कैरू, लोहारू, सिवानी और तोशाम। यहां 7 ब्लॉक हैं और भिवानी ब्लॉक राज्य का सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसलिए यहां सेंटर ज्यादा हैं।इस बार कुल 2178 बच्चे जवाहर नवोदय के टेस्ट में बैठेंगे।

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