{"_id":"6ac72cc372464b56b502cfd1","slug":"video-in-compliance-with-government-orders-the-entry-of-pearl-millet-bajra-from-rajasthan-into-bhiwani-has-been-banned-police-have-set-up-special-checkpoints-in-loharu-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में सरकार के आदेशों की पालना में राजस्थान से आने वाले बाजरे पर रोक, लोहारू में पुलिस ने लगाए विशेष नाके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरकार के आदेशों की पालना में राजस्थान से लोहारू की अनाज मंडी में बिक्री के लिए लाए जा रहे बाजरे की आवक रोकने के लिए जिला पुलिस द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत लोहारू में राजस्थान की ओर से आने वाले प्रमुख मार्गों पिलानी रोड और सूरजगढ़ रोड पर पुलिस ने विशेष नाके लगाए हैं। इन नाकों पर राजस्थान की तरफ से बाजरा लेकर आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है तथा ऐसे वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा दोनों मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों पर नजर रखी जा रही है, ताकि राजस्थान से बाजरा लेकर आने वाले वाहन लोहारू की अनाज मंडी तक न पहुंच सकें। नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी बाजरे से भरे वाहनों को रोककर उनकी जानकारी ले रहे हैं और सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसका उद्देश्य निर्धारित खरीद व्यवस्था के तहत बाजरे की खरीद को सुचारू बनाए रखना और नियमों के विरुद्ध बाहरी क्षेत्र से बाजरे की आवक को रोकना है। वहीं, स्थानीय किसानों का कहना है कि राजस्थान से बाजरा आने पर स्थानीय किसानों की उपज की खरीद व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार के निर्देशों के अनुसार बाहरी क्षेत्र से बाजरे की आवक रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई को किसान हित से जोड़कर देखा जा रहा है। पिलानी रोड और सूरजगढ़ रोड पर पुलिस की निगरानी के चलते राजस्थान की ओर से बाजरा लेकर आने वाले वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का यह अभियान सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने और बाजरे की खरीद व्यवस्था को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

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