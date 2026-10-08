हरियाणा: 23 जिलों में 23,31,540 एकड़ मिसमैच डाटा सत्यापन का 91 फीसदी काम पूरा, फसल बिक्री में आ रही दिक्कत

प्रदेश के 23 जिलों में 23,31, 540 एकड़ मिसमैच भूमि का डाटा भौतिक सत्यापन का काम 91 फीसदी पूरा हो चुका है। वीरवार तक कई जिलों में भूमि का भौतिक सत्यापन का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में 99.89 फीसदी भौतिक सत्यापन का काम हो चुका है जबकि दूसरे नंबर पर 99.50 फीसदी के साथ अंबाला है। सबसे कम 69.97 फीसदी भौतिक सत्यापन सिरसा में हुआ है।

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मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों द्वारा दर्ज कराई गई जानकारी में मिसमैच डाटा की भौतिक सत्यापन का काम प्रदेशभर में पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में कृषि एवं राजस्व विभाग के करीब 4400 पटवारी जुटे हैं। फिलहाल किसानों द्वारा दर्ज किए गए ब्योरे में 23 लाख 31 हजार 540 एकड़ भूमि मिसमैच डाटा दर्शाया जा रहा है। इसी के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं।वहीं राजस्व विभाग के पटवारी भूमि का सेटेलाइट इमेज के जरिए भौतिक सत्यापन का काम करने में लगे हैं। हर जिले में भौतिक सत्यापन को लेकर अलग-अलग एरिया शामिल किया गया है। पटवारी केवल मिसमैच डाटा का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। पोर्टल पर भूमि का डाटा मिसमैच दर्शाये जाने से किसानों को प्राइवेट बोली पर फसल बिक्री पर भी भावांतर भरपाई और सरकारी खरीद पर एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद ही इन किसानों की फसल बिक्री की राह आसान होगी।