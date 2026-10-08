जेजेपी नेता अजय चौटाला ने भाजपा सरकार को घेरा: 24 फसलों पर एमएसपी का वादा, मंडी में न बाजरा बिक रहा न धान

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला ने कहा कि सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देने का वादा करती है लेकिन मंडियों में न बाजरा बिक रहा है और न धान। उन्होंने बढ़ते अपराध, खाद की किल्लत और खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। डॉ. अजय चौटाला भिवानी में अपने परिचित पूर्व पार्षद भरपूर सांई के बेटे और लॉन टेनिस के नेशनल खिलाड़ी रोहित के निधन पर शोक जताने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार है ही नहीं, फिलहाल सरकार सिंगापुर में है और आते ही पंजाब चली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। पूरे प्रदेश का किसान परेशान है और खाद की पर्ची थानों में मिल रही है। चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि ईसी, ईडी, सीबीआई और आईटी सभी एजेंसियां सरकार की पैरोल पर काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को लूटकर कार्यालयों के नाम पर सेवन स्टार होटल बना रही है।पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला के क्षेत्रीय दलों का वजूद नहीं होने के बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके पिता, भाई, खुद उन्होंने या चौथी पीढ़ी ने क्षेत्रीय पार्टी के बिना कुछ हासिल किया है क्या। उन्होंने कहा कि रणजीत चौटाला दो बार राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। उन्होंने कहा कि जेजेपी दो अक्तूबर से प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चला रही है।डॉ. अजय चौटाला ने एशियन गेम्स के विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी बदौलत देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार मेडल विजेताओं की बजाय गुजरात जैसे प्रदेश में खेल बजट खर्च कर रही है जहां न खेल हैं और न खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू की थी। सरकार विजेता खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के साथ उन्हें अच्छी नौकरी दे।