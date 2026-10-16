भिवानी में गणित शिक्षिका सुमन के तबादले को रद करने को लेकर छात्रों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

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ढाणी हनुमान स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों और अभिभावकों ने उपायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपकर गणित अध्यापिका का तबादला रद्द कराए जाने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त से मिलने पहुंचे स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षिका सुमन पर लगाए गए गलत आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही, उन्होंने शिक्षिका के तबादले को रद कर उन्हें वापस स्कूल बुलाने का अनुरोध किया है। छात्रों और अभिभावकों ने पत्र में बताया कि कुछ समय पहले शिक्षिका सुमन पर झूठे और निराधार आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के कारण बिना किसी गहन या निष्पक्ष जांच के उनका तबादला इस स्कूल से कहीं और कर दिया गया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सुमन एक अत्यंत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित शिक्षिका हैं। उनका पढ़ाने का तरीका और छात्रों के प्रति व्यवहार हमेशा सराहनीय रहा है। उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। शिक्षिका के अचानक चले जाने से स्कूल का अनुशासित माहौल बिगड़ गया है। इससे सभी छात्रों की पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। छात्रों और अभिभावकों को पूरा विश्वास है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, तो सुमन पूरी तरह निर्दोष साबित होंगी। छात्रों ने ने उपायुक्त से मामले में ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने शिक्षिका पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संवाद

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