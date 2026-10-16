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Bhiwani News: समाधान शिविर में छह शिकायतों का मौके पर निपटारा, अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश

Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
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Six complaints resolved on the spot at the grievance redressal camp; officials instructed not to show any negligence.
भिवानी। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में सीटीएम अनिल कुमार ने आमजन की समस्याएं सुनीं और छह शिकायतों का मौके पर समाधान किया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित और दोबारा खुली शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए।
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शिविर में गांव शिमलीबास निवासी जगदीश ने रजिस्ट्री व इंतकाल के अनुसार ततीमा ऑनलाइन दुरुस्त करवाने, ढाब ढाणी निवासी ताराचंद ने इंतकाल दर्ज करवाने, ढाणी गाढ़ा निवासी संजीव कुमार ने नया राशन कार्ड बनवाने और न्यू बाजार निवासी बागबंती ने बीपीएल राशन कार्ड बनवाने की मांग रखी। पतराम गेट निवासी अशोक कुमार ने गलत तरीके से दर्ज लोन हटवाने, वार्ड-20 निवासी पवन कुमार ने गली बनवाने और नेताजी नगर निवासी बलवान ने पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायत दी।
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गांव हालुवास निवासी 80 वर्षीय धन सिंह ने विभागीय पेंशन बढ़वाने, डाबर कॉलोनी निवासी सुशीला ने संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी हस्तांतरित करवाने और बैंक कॉलोनी निवासी आशीष शर्मा ने खुले सीवरेज होल, उनके ढक्कन और क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली सड़क की समस्या उठाई। इसके अलावा गांव बलियाली निवासी मूल चंद, हरियावास निवासी अमित, न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी किरण, जाटू लुहारी निवासी सीमा रानी, सिवाड़ा निवासी सुनीता, स्थानीय निवासी नीलम तथा कलिंगा निवासी सरिता और सीमा ने फैमिली आईडी की त्रुटियां ठीक करवाने की शिकायतें दीं।
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समाधान संभव न हो तो शिकायतकर्ता को बताएं ठोस कारण
सीटीएम अनिल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही न बरती जाए और दोबारा खुली शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि किसी शिकायत का समाधान नीतिगत या अन्य कारणों से संभव नहीं है, तो शिकायतकर्ता को स्पष्ट और ठोस कारण बताया जाए, ताकि उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
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