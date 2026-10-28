भीम स्टेडियम में एशियाई खेलों के पदक विजेताओं का सम्मान: मुख्यमंत्री द्वारा 185 करोड़ के नकद पुरस्कार वितरण

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भिवानी के भीम स्टेडियम में 30 अक्तूबर को एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खिलाड़ियों को 185 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार वितरित करेंगे। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने बुधवार को भीम खेल परिसर में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों 125 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल मैदानों में अपना दबदबा साबित किया है और सबसे अधिक पदक जीते हैं। उन्होंने बताया कि एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा के 45 खिलाड़ियों ने 30 मेडल जीते, जबकि पैरा एशियाई खेलों में 31 पदक जीतकर खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास रचा है। पुरस्कार राशि और अन्य आकर्षण समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये और रजत पदक विजेताओं को डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्मान समारोह के दौरान हरियाणा और पंजाब स्टाइल कबड्डी मैच का आयोजन भी होगा, जिसमें खिलाड़ियों को मोटरसाइकिलें बांटी जाएंगी। खिलाड़ियों के सम्मान में महिला और पुरुष वर्ग की 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसके विजेताओं को आकर्षक उपहार मिलेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन धर्मसेना और सहयोगियों के जनसहयोग से किया जाएगा।

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