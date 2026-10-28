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हरियाणा: भिवानी के नया बाजार में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान

Wed, 28 Oct 2026 12:33 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 28 Oct 2026 12:33 PM IST
सार

आग पर काबू पाने के लिए मौके पर एक-एक करके लगभग 12 से 13 दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। फायर ऑपरेटर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने करीब 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण नियंत्रण पाया।

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Massive fire at a furniture warehouse in Bhiwani’s Naya Bazar; losses worth lakhs
मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी - फोटो : संवाद

विस्तार
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भिवानी के नया बाजार में फर्नीचर शोरूम के गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। हांसी गेट से फूलों वाले चौक के बीच स्थित इस गोदाम में लगभग दो बजे यह बड़ा हादसा हुआ।

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आग का विकराल रूप और बचाव कार्य में बाधाएं
शोरूम और गोदाम में लकड़ी और प्लाईबोर्ड की अधिक मात्रा होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। संकीर्ण गली और तंग रास्ते के कारण दमकल विभाग की गाड़ियों को आग तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फायर कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए लगभग 100 मीटर लंबे दो से तीन हौज पाइप बिछाकर पानी की बौछार शुरू की।
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दमकल विभाग की मशक्कत
आग पर काबू पाने के लिए मौके पर एक-एक करके लगभग 12 से 13 दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। फायर ऑपरेटर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने करीब 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण नियंत्रण पाया।
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जनहानि नहीं, लेकिन भारी नुकसान
इस भयानक अग्निकांड में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया और लाखों रुपये का फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया।

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