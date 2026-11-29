{"_id":"6b0c009cc8820533df0dbdd9","slug":"video-bhiwani-environment-purification-committee-emphasis-on-both-planting-and-protecting-trees-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति: पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर भी जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए, भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति ने संगोष्ठी का आयोजन कर न केवल पौधे लगाने बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा पर भी जोर दिया। समिति का मानना है कि भविष्य में ऑक्सीजन सिलिंडर पर निर्भरता से बचने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक 10 हजार से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और लगभग 50 स्थानों पर उनकी देखभाल की जा रही है। समिति के अनुसार, लगाए गए पौधों का जीवित रहने की दर (सर्वाइवल रेट) 80 से 85 प्रतिशत है, जो सरकारी आंकड़ों (50 से 55 प्रतिशत) से काफी अधिक है। पिछले पांच वर्षों से लगातार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय समिति बारिश के मौसम में प्रतिदिन 10 से 100 पौधे लगाती है। पौधों की सुरक्षा के लिए समिति ट्री गार्ड भी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, बड़े पेड़ों में फंसे लोहे के ट्री गार्ड को हटाने का एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 400 लोहे के ट्री गार्ड हटाए जा चुके हैं और हजारों पौधों को सुरक्षित किया गया है।

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