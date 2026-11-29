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बेटियां किसी भी परिवार के लिए अनमोल धन होती हैं और उनके जन्म को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए भिवानी के आंचल हॉस्पिटल में बेटी सम्मान अभियान के तहत नवजात बेटियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी जा रही है। इसी कड़ी में राकेश और उनकी पत्नी शीतल के घर जन्मी बेटी का नाम गीता रखा गया। गीता जयंती महोत्सव के दौरान जन्मी इस बच्ची के नामकरण और विदाई के अवसर पर परिवार में खुशी का माहौल रहा। अस्पताल की ओर से नवजात बेटी को ₹1100 नकद, मिठाई का डिब्बा, नए वस्त्र और तुलसी का पौधा भेंट किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अब तक इस अभियान के तहत 15 हजार से 16 हजार बेटियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी जा चुकी है। तुलसी को पवित्रता का प्रतीक मानते हुए बेटी को भी अनमोल और पवित्र धन के रूप में सम्मान देने का संदेश दिया जा रहा है। राकेश और शीतल के घर जन्मी बच्ची का वजन 3.5 किलोग्राम है। गर्भावस्था के दौरान डॉ. अनीता आंचल की सलाह का नियमित पालन करने और व्यायाम करने के चलते शीतल की सफल नॉर्मल डिलीवरी हुई। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। अस्पताल के आध्यात्मिक वातावरण, गीता जयंती महोत्सव और स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से माता-पिता ने अपनी बेटी का नाम गीता रखने का निर्णय लिया। डॉ. विनोद आंचल ने कहा कि यह उनके लिए खुशी की बात है कि माता-पिता ने अस्पताल के वातावरण और गीता साहित्य से प्रेरित होकर बेटी का नाम गीता रखा। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने अपने भिवानी प्रवास के दौरान गर्भ संस्कार में गीता के महत्व को लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान माताओं को गीता और प्रेरणादायक साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हों। अस्पताल प्रबंधन ने नवजात बेटी के उज्ज्वल और सुखद भविष्य की कामना की।

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