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Suspicious death of a migrant female laborer in Bhiwani; police initiate proceedings for an 'accidental death' case based on the husband's statement.
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भिवानी में प्रवासी महिला मजदूर की संदिग्ध मौत, पति के बयान पर पुलिस ने की इत्तेफाकिया मौत मामले की कार्रवाई
गांव बुसान स्थित एक फार्म हाउस में मजदूरी करने आए एक प्रवासी परिवार की महिला ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 29 वर्षीय रंगिता देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के जिला रीवा की रहने वाली थी। उसके दो बच्चे हैं, एक तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी।
घटना के समय महिला का पति, रवि कुमार, सब्जी लेने बाजार गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को फंदे से लटका हुआ पाया। तत्काल उसे जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मृतका के पति रवि कुमार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और शव का रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इस संबंध में इत्तेफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की जा रही है।
रवि कुमार ने बताया कि वे करीब तीन महीने पहले अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बुसान के एक खेत में बने फार्म हाउस पर काम करने आए थे। वे खेतों में मजदूरी के साथ-साथ वहीं किराये पर रहते थे। शनिवार देर शाम करीब सात बजे वह बाजार से सब्जी लेने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी फंदे से लटकी मिली।
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