अंबाला। युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। छावनी के सुभाष पार्क में बनने वाली अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कुरुक्षेत्र की बीएस एजेंसी को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। अब एजेंसी को निर्धारित बैंक गारंटी जमा करवानी होगी।इसके बाद निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश जारी किए जाएंगे। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां पारंपरिक पुस्तकों के साथ ई-बुक्स और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध होगा। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर अध्ययन केंद्र मिल सकेगा।