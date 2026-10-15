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बुजुर्ग महिला से पेंशन कॉपी व नकदी लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में घुमाया
साहा। बीहटा गांव में एक बुजुर्ग महिला से डाकघर की पेंशन कॉपी एवं नकद राशि लूटने की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने कार्रवाई कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गांव निवासी मोहित उर्फ लड्डू, रजत उर्फ काका, राहुल और विशाल उर्फ चीपा के रूप में हुई है। वीरवार को आरोपियों को पुलिस ने गांव में घुमाया।
जांच अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक रोहित कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने 13 अक्तूबर को थाना साहा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी मोहित, रजत व उनके अन्य साथियों ने उसकी माता से डाकघर की पेंशन कॉपी और नकदी लूट ली है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ने घेराबंदी कर वारदात में शामिल चारों आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकद राशि, पेंशन कॉपी तथा वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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