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महिलाओं ने जटाशंकर शिव मंदिर पर हलषष्ठी व्रत पूजन किया

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 03:33 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 03:33 PM IST







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जटाशंकर पोखर के पास स्थित शिव मंदिर के पास हलषष्ठी व्रत रखकर पूजा करती महिलाएं। हलषष्ठी व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दौरान महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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