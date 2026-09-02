{"_id":"6a97f49fe3edc0478c093d89","slug":"video-icse-girls-shooting-competition-held-at-nauka-vihar-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"नौका विहार में बालिका शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईसीएसई द्वारा नौका विहार के पास स्थित वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के शूटिंग रेंज में बालिका वर्ग की आईसीएससी शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों से आई बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और निशानेबाजी में अपना कौशल दिखाया।

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