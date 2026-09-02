{"_id":"6a97f4b9b5c2f2d56e0ef7f7","slug":"video-the-annual-ujjaini-puja-ceremony-2026-concluded-with-the-observance-of-prescribed-rituals-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"'वार्षिक पूजन उज्जैनी समारोह' 2026 विधि-विधान के साथ हुआ संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पटवा समाज कल्याण समिति (रजि.), गोरखपुर का 'वार्षिक पूजन उज्जैनी समारोह' 2026 गोरखपुर सभागार (गोरखपुर क्लब) में श्याम भजन के कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, श्रीराम चौहान विधायक खजनी, प्रदीप शुक्ला विधायक ग्रामीण, चारू चौधरी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, चौरीचौरा विधायक श्रवण निषाद, दयाशंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पटवा वैश्य महासभा, उमाशंकर पटवा संरक्षक, वशिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व नगर प्रमुख डॉ. सत्या पांडेय एवं भाजपा के स्वजातीय पटवा सदस्य मंडल अध्यक्ष दुर्गेश पटवा सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे।

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