CM योगी ने किया आउटसोर्सिंग निगम का अनावरण

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का ऑनलाइन अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक व अन्य मौजूद रहे। वहीं, गोरखपुर के बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, उपसभापति पूनम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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