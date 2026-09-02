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क्रिकेट में US एकेडमी vs DPS की भिड़ंत, लंबी कूद में दिखा दम

गोरखपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 03:34 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 03:34 PM IST







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सैय्यद मोदी स्टेडियम में सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें क्रिकेट मुकाबले में यूएस एकेडमी और डीपीएस स्कूल के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया, वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। ... और पढ़ें

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