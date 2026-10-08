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गोरखपुर: नवरात्रि पर पारंपरिक परिधानों में महिलाओं ने डांडिया से जमाया रंग

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 11:46 AM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 11:46 AM IST







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गोरखपुर में अग्रवाल महिला समिति ने नवरात्रि के अवसर पर भव्य डांडिया धमाल कार्यक्रम आयोजित किया। मां दुर्गा की आराधना और दीप प्रज्ज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने डांडिया नृत्य, संगीत और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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