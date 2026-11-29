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गोरखपुर: मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत कैंप में नए मतदाता बने लोग

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:41 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:41 PM IST







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बेतियाहाता स्थित मंगला माता मंदिर परिसर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग की ओर से कैंप लगाया गया। इसमें लोगों ने नए मतदाता बनने और मतदाता सूची में नाम व अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म भरे। ... और पढ़ें

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