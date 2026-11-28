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नवल और खजनी क्षेत्र में मौसम में बदलाव के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप त्रिपाठी ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा व सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर बाहर निकालने और बुजुर्गों को भी पर्याप्त गर्म कपड़े इस्तेमाल करने को कहा। सांस के मरीज सुबह-शाम ठंडी हवा में निकलने से बचें और नियमित दवाएं लेते रहें। बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें।

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