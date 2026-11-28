{"_id":"6b0a7a1bc169dc8450017ee1","slug":"video-take-special-care-of-children-and-elderly-as-temperatures-drop-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: ठंड बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का रखें विशेष ध्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोरखपुर: ठंड बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का रखें विशेष ध्यान
नवल और खजनी क्षेत्र में मौसम में बदलाव के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप त्रिपाठी ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा व सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर बाहर निकालने और बुजुर्गों को भी पर्याप्त गर्म कपड़े इस्तेमाल करने को कहा। सांस के मरीज सुबह-शाम ठंडी हवा में निकलने से बचें और नियमित दवाएं लेते रहें। बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।