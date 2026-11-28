विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत शुक्रवार को पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने नौसड़ तिराहा और बाघागाड़ा में संचालित अवैध व अनधिकृत बस स्टैंड हटवाए। मौके पर मौजूद वाहन चालकों को दोनों स्थानों पर दोबारा वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में इन स्थानों पर वाहन खड़े मिले तो संबंधित वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।शासन के निर्देश पर 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार, एआरटीओ (प्रवर्तन) नरेंद्र यादव, एआरटीओ (प्रवर्तन/सड़क सुरक्षा) तनुहरि और यातायात निरीक्षक अजीत पांडेय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इसमें परिवहन और पुलिस विभाग के आरक्षी भी शामिल रहे।अभियान के दौरान दोनों स्थानों पर मौजूद लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले लोगों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में हेलमेट नहीं पहनना, नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल, गलत दिशा में वाहन चलाना और निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन शामिल है।