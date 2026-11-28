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गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मेला ग्राउंड में 4 से 10 दिसंबर तक सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। सुप्रसिद्ध कथावाचक पुण्डरीक गोस्वामी श्रद्धालुओं को कथा सुनाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों के अनुसार, आयोजन के पहले दिन चार दिसंबर को दोपहर एक बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। चार से नौ दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर तीन से शाम सात बजे तक कथा होगी। 10 दिसंबर को धार्मिक अनुष्ठान और पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा।

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