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युवा चेतना समिति की ओर से स्वर्गीय बालकृष्ण सराफ एवं स्वर्गीय प्रकाशित देवी की स्मृति में पितामही-पितामह सम्मेलन एवं सम्मान समारोह-2026 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अति वरिष्ठजनों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को याद करना रहा।

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