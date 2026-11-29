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गोरखपुर: पहली बार बेलघाट पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:55 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:55 PM IST







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पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रविवार को पहली बार गोरखपुर के बेलघाट पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रही। ... और पढ़ें

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