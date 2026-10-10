समाधान दिवस का हुआ आयोजन

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थाना परिसर में शनिवार को थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय व तहसीलदार सत्येंद्र मौर्या के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। उनके समक्ष कुल पांच मामले आए जिन्हें तहसीलदार व थानाध्यक्ष द्वारा एक एक सुना गया तथा मौके पर पुलिस से संबंधित एक मामले का निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस में लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर कार्य कार्य बहिष्कार किया।अध्यक्ष अजय पाठक ने बताया कि हमारी मांगे शासन द्वारा नहीं मांगे जाने के कारण हम सब कार्य बहिष्कार किए हैं। हमारे द्वारा आफलाइन कार्यों में सहयोग किया जा रहा है लेकिन आनलाइन कार्य पूरी तरह बंद है।

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