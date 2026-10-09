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अतिक्रमण: सहकारी समिति परिसर में निजी सामान रखे जाने से उठे सवाल

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 02:57 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 02:57 PM IST







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बांसगांव तहसील क्षेत्र के पाली खास स्थित सघन सहकारी समिति परिसर में कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। परिसर में बांस-बल्ली, टेंट हाउस का सामान और ट्रैक्टर खड़े किए जाने से समिति की संपत्ति की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ... और पढ़ें

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