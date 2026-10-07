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विकसित भारत संकल्प सभा: पीएम मोदी का संबोधन सुनते नजर आए सांसद रवि किशन और भाजपा कार्यकर्ता नेता

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:25 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:25 AM IST







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विकसित भारत संकल्प सभा के लाइव प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनते सांसद रवि किशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्रपाल सिंह, फतेहबहादुर सिंह समेत अन्य। ... और पढ़ें

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