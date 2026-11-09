गोरखपुर: थार को बचाने में प्याज लदा ट्रक पलटा

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गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में मेहरौली के पास सोमवार सुबह घने कोहरे के बीच थार गाड़ी को बचाने के प्रयास में प्याज लदा 16 पहिया ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को हल्की चोटें आईं।

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