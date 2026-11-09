सपा पर बरसे सांसद रवि किशन: बोले- हत्या, बेटियों के अपहरण और गोलीकांड को सामान्य मानती थी पार्टी की विचारधारा

#WATCH | Gorakhpur, UP: On Samajwadi Party leader Sanatan Pandey's remark, BJP MP Ravi Kishan says, "What can you expect from them? This is their very ideology... Look, murders and crimes were a very common occurrence back when they were in power. Someone dying, shots being fired, a daughter being abducted, rapes taking place—they treated these as trivial matters. "They are just school children; they make mistakes"—that was their stance, that is their ideology. What can you possibly expect from the prominent figures of this party? You cannot expect anything good from them. Just imagine what the parents of those victims must have gone through... They were asking for the site where, after the arrival of Mughal invaders, a temple had been demolished to build a mosque... Instead, they were met with gunfire... Their true ideology and mindset have now been exposed. The public should take note—elections are approaching, and they will give them a fitting, crushing reply."