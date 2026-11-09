सपा पर बरसे सांसद रवि किशन: बोले- हत्या, बेटियों के अपहरण और गोलीकांड को सामान्य मानती थी पार्टी की विचारधारा
सांसद ने कहा कि सपा नेताओं के बयानों से उनकी विचारधारा सामने आ रही है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयानों और राजनीतिक दलों के रवैये पर ध्यान देने की अपील की। रवि किशन ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।
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समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडेय के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान हत्या, अपराध, बेटियों के अपहरण और गोली चलने जैसी घटनाओं को सामान्य माना जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर पार्टी के नेताओं का रवैया उन्हें हल्के में लेने वाला रहा है।
#WATCH | Gorakhpur, UP: On Samajwadi Party leader Sanatan Pandey's remark, BJP MP Ravi Kishan says, "What can you expect from them? This is their very ideology... Look, murders and crimes were a very common occurrence back when they were in power. Someone dying, shots being fired, a daughter being abducted, rapes taking place—they treated these as trivial matters. "They are just school children; they make mistakes"—that was their stance, that is their ideology. What can you possibly expect from the prominent figures of this party? You cannot expect anything good from them. Just imagine what the parents of those victims must have gone through... They were asking for the site where, after the arrival of Mughal invaders, a temple had been demolished to build a mosque... Instead, they were met with gunfire... Their true ideology and mindset have now been exposed. The public should take note—elections are approaching, and they will give them a fitting, crushing reply."— ANI (@ANI) November 9, 2026
रवि किशन ने कहा कि सपा नेताओं से इससे बेहतर बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जनता को पार्टी की विचारधारा और नेताओं के बयानों पर ध्यान देना चाहिए। सांसद ने आरोप लगाया कि अपराध की घटनाओं को लेकर सपा नेताओं का रवैया संवेदनहीन रहा है।
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कारसेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा उठाया
भाजपा सांसद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कारसेवक और साधु-संत राम मंदिर के लिए आवाज उठा रहे थे। उनके अनुसार, जिस स्थान पर मंदिर होने का दावा किया जाता था, वहां मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को गोली का सामना करना पड़ा।
रवि किशन ने कारसेवकों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवारों पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ कठोर व्यवहार किया था।
चुनाव में जनता से जवाब देने की अपील
सांसद ने कहा कि सपा नेताओं के बयानों से उनकी विचारधारा सामने आ रही है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयानों और राजनीतिक दलों के रवैये पर ध्यान देने की अपील की। रवि किशन ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।