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सपा पर बरसे सांसद रवि किशन: बोले- हत्या, बेटियों के अपहरण और गोलीकांड को सामान्य मानती थी पार्टी की विचारधारा

Mon, 09 Nov 2026 01:36 PM IST
अनुराग रंजन एएनआई, गोरखपुर
एएनआई, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 09 Nov 2026 01:36 PM IST
सार

सांसद ने कहा कि सपा नेताओं के बयानों से उनकी विचारधारा सामने आ रही है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयानों और राजनीतिक दलों के रवैये पर ध्यान देने की अपील की। रवि किशन ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।

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BJP MP Ravi Kishan Slams Samajwadi Party Alleges Its Ideology Normalized Murders Abductions of Girls and Shoot
रवि किशन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडेय के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान हत्या, अपराध, बेटियों के अपहरण और गोली चलने जैसी घटनाओं को सामान्य माना जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर पार्टी के नेताओं का रवैया उन्हें हल्के में लेने वाला रहा है।

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रवि किशन ने कहा कि सपा नेताओं से इससे बेहतर बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जनता को पार्टी की विचारधारा और नेताओं के बयानों पर ध्यान देना चाहिए। सांसद ने आरोप लगाया कि अपराध की घटनाओं को लेकर सपा नेताओं का रवैया संवेदनहीन रहा है।

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कारसेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा उठाया

भाजपा सांसद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कारसेवक और साधु-संत राम मंदिर के लिए आवाज उठा रहे थे। उनके अनुसार, जिस स्थान पर मंदिर होने का दावा किया जाता था, वहां मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को गोली का सामना करना पड़ा।

रवि किशन ने कारसेवकों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवारों पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ कठोर व्यवहार किया था।

चुनाव में जनता से जवाब देने की अपील

सांसद ने कहा कि सपा नेताओं के बयानों से उनकी विचारधारा सामने आ रही है। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयानों और राजनीतिक दलों के रवैये पर ध्यान देने की अपील की। रवि किशन ने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।

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