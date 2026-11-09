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गोरखपुर: दिवाली की शाम 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिवार में मचा कोहराम

Mon, 09 Nov 2026 12:26 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 09 Nov 2026 12:26 PM IST
सार

युवक की मौत को लेकर गांव में अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं। एक दिन पहले दो भाइयों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। कुछ लोग नशीली शराब पीने से मौत की आशंका जता रहे हैं तो कुछ इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं।

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23 Year Old Man Dies Under Suspicious Circumstances on Diwali
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

विस्तार
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पिपराइच थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में दिवाली की शाम 23 वर्षीय युवक रोशन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिपराइच लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर्र
जानकारी के मुताबिक, रोशन गोरखपुर में काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। रोशन के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा कर परिवार का गुजारा करती हैं। रोशन की दो छोटी बेटियां हैं। बड़ी बेटी दिव्या करीब तीन वर्ष की है, जबकि छोटी बेटी रोषिता की उम्र एक वर्ष है। घटना के समय उसकी पत्नी मायके में थी।
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मौत की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं
युवक की मौत को लेकर गांव में अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं। एक दिन पहले दो भाइयों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। कुछ लोग नशीली शराब पीने से मौत की आशंका जता रहे हैं तो कुछ इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, मौत की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

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थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि शुरुआती जानकारी में मामला गरीबी के कारण आत्महत्या का नहीं लग रहा है। आत्महत्या की आशंका पारिवारिक विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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