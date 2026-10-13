गोरखपुर: कचहरी परिसर में मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन

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कचहरी परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी सिन्हा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय, मंत्री अनुज अस्थाना सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

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